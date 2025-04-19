السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

أنشيلوتي يحسم موقفه النهائي من تدريب منتخب البرازيل

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

 كشفت تقارير صحفية عن رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لإدارة اتحاد الكرة البرازيلي في ظل مطاردتهم له وفتح باب المفاوضات معه سريعا، عقب وداع الميرنجي بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل العمل على تولي قيادة منتخب "السامبا".

 

بطولات أنشيلوتي في ولايته الثانية مع الريال

وأنضم أنشيلوتي إلى ريال مدريد في صيف عام 2021 وفاز بـ11 لقبًا في فترته الثانية، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية.

وحاول الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقناع أنشيلوتي بقبول عرضه لخلافة دوريفال جونيور في قيادة السامبا، لكنه رفض الرحيل عن الميرنجي، لتتجه أنظار مسؤولي "السيليساو" إلى جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي.


وكان ريال مدريد ودع أخيرًا منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أرسنال الإنجليزي.

 

وما زال أنشيلوتي يتمسك بحظوظه مع ريال مدريد في التتويج ببطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني فيما تبقى من الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تكون مباراة نهائي كأس الملك في وقت لاحق من هذا الشهر هي الوداع الأخير للمدرب الإيطالي المخضرم مع النادي الإسباني.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها، فإن "الأولوية المطلقة والوحيدة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي هي الاستمرار مع ريال مدريد، هو واضح في موقفه، والمسؤولون في النادي الملكي يدركون ذلك جيدًا، يشعر بالقوة والقدرة على القتال من أجل كل شيء حتى آخر نفس، لا البرازيل، ولا أي فرصة أخرى تُعرض عليه تهمه".

وتابع التقرير: "وجود دييجو فرنانديز، رجل الأعمال المرتبط بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في ملعب سانتياجو برنابيو، يوم الأربعاء الماضي، خلال مباراة آرسنال، لم يكن يعني عقد أي اجتماع لا مع أنشيلوتي ولا مع محيطه، لأن المدرب الإيطالي كان قد أوضح موقفه بشكل قاطع عندما وصل إليه آخر رجاء من الاتحاد البرازيلي لتولي تدريب المنتخب".


وأوضح: "أنشيلوتي لم يؤجل قراره، بل عبر بوضوح عن رغبته، التي لا تتغير، إكمال عقده مع ريال مدريد، ولهذا السبب توجه المسؤولون بعد ذلك إلى الرياض بحثًا عن جورجي جيسوس.

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