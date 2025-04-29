تحديد موعد ظهور أنشيلوتي الأول مع منتخب البرازيل

اقترب الموعد الأول لظهور الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل، بعد أن منح مدرب ريال مدريد الضوء الأخضر للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتحديد موعد وصوله وأول استدعاء رسمي له.

ورغم عدم إتمام التوقيع الرسمي على العقد بين كارلو أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي، فإن الأخير بدأ يستعد لانطلاق حقبة جديدة بقيادة المدرب الإيطالي، وذلك بناءً على التفاؤل السائد بعد آخر محادثات بين الطرفين.

الكشف عن موعد ظهور أنشيلوتي مع منتخب البرازيل

ووفقًا لِما كشفت عنه شبكة ESPN، فإن أنشيلوتي من المقرر أن يصل إلى ريو دي جانيرو، مقر الاتحاد البرازيلي، في الـ26 من مايو المقبل، بعد يومين فقط من خوضه مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي قائمته الأولى للمنتخب البرازيلي وهو لا يزال في إسبانيا، وذلك قبل موعد نهائي في الـ26 من مايو، حيث سيتولى رسميًّا قيادة الفريق في التوقف الدولي لشهر يونيو، الذي يشمل مباراتين ضد الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

أول مباراة لمنتخب البرازيل مع أنشيلوتي

سيقود أنشيلوتي منتخب البرازيل للمرة الأولى في الـ5 من يونيو المقبل، عندما يواجه الإكوادور خارج الديار ضمن تصفيات المونديال، على أن تكون أول مباراة له داخل الأراضي البرازيلية أمام باراجواي في الـ10 من يونيو، على ملعب "نيو كيميكا أرينا" في ساو باولو.

يذكر أن الاتحاد البرازيلي سيقدم القائمة الأولية للفيفا في الـ18 من مايو، مع إعلان التشكيلة النهائية في الـ26 من مايو، بالتزامن مع وصول أنشيلوتي إلى البرازيل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات مكثفة بين ممثلي الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي في مدريد، رغم النفي الرسمي من الطرفين.

وتؤكد مصادر أن رئيس الاتحاد إدنالدو رودريجيز والمدير الفني رودريجو كايتانو هما فقط اللذان يتوليان ملف التعاقد مع المدرب الإيطالي.

ويأتي تسريع الخطوات بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس الملك؛ ما عزز احتمالية رحيل أنشيلوتي، خاصة مع تراجع فرص الفوز بأي لقب هذا الموسم.

موقف منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

ويخوض أنشيلوتي مهمة صعبة مع المنتخب البرازيلي، حيث يحتل المركز الرابع في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 21 نقطة، متساويًا مع أوروجواي وباراجواي، بينما تتصدر الأرجنتين الترتيب بـ31 نقطة.

يذكر أن البرازيل ظلت دون مدرب دائم منذ إقالة دوريفال جونيور في نوفمبر الماضي، بعد الهزيمة الكبيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-4 في تصفيات المونديال.

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