الهلال السعودي يسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

شهد التشكيل المثالي للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، سيطرة لاعبي الهلال السعودي وأهلي جدة، وسط غياب تام للاعبي النصر.

تأهل الهلال والنصر وأهلي جدة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وتأهل الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوي، بعد فوز الزعيم على جوانجو الكوري الجنوبي (7-0)، والراقي على بوريرام التايلاندي (3-0)، والعالمي على يوكوهاما الياباني (4-1).

ودخل التشكيل المثالي 5 لاعبين من صفوف الهلال، يتصدرهم سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش، وفقا لموقع "سوفا سكور"، المختص في أرقام وتقييم اللاعبين.

بينما سيطر 3 لاعبين من الأهلي على خط الدفاع وهم السعودي علي مجرشي، والبرازيلي روجير إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، بالإضافة إلى البرازيلي فيرمينو في الخط الأمامي.

التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وفقا لموقع "سوفا سكور"، كالتالي:

حراسة المرمى: بارك إيل جيو (يوكوهاما).

خط الدفاع: باولو أوتافيو (السد) - إيبانيز (الأهلي) - ديميرال (الأهلي) - علي مجرشي (الأهلي).

خط الوسط: سافيتش (الهلال) - سالم الدوسري (الهلال) - ليوناردو (الهلال) - مالكوم (الهلال).

خط الهجوم: فيرمينو (الأهلي) - ميتروفيتش (الهلال).

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