الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

شهد التشكيل المثالي للدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، سيطرة لاعبي الهلال السعودي وأهلي جدة، وسط غياب تام للاعبي النصر.

 

تأهل الهلال والنصر وأهلي جدة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 

وتأهل الثلاثي السعودي الهلال والأهلي والنصر، إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوي، بعد فوز الزعيم على جوانجو الكوري الجنوبي (7-0)، والراقي على بوريرام التايلاندي (3-0)، والعالمي على يوكوهاما الياباني (4-1).

ودخل التشكيل المثالي 5 لاعبين من صفوف الهلال، يتصدرهم سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش، وفقا لموقع "سوفا سكور"، المختص في أرقام وتقييم اللاعبين.

بينما سيطر 3 لاعبين من الأهلي على خط الدفاع وهم السعودي علي مجرشي، والبرازيلي روجير إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، بالإضافة إلى البرازيلي فيرمينو في الخط الأمامي.

 

التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 

وجاء تشكيل ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وفقا لموقع "سوفا سكور"، كالتالي:

حراسة المرمى: بارك إيل جيو (يوكوهاما).

خط الدفاع: باولو أوتافيو (السد) - إيبانيز (الأهلي) - ديميرال (الأهلي) - علي مجرشي (الأهلي).

خط الوسط: سافيتش (الهلال) - سالم الدوسري (الهلال) - ليوناردو (الهلال) - مالكوم (الهلال).

خط الهجوم: فيرمينو (الأهلي) - ميتروفيتش (الهلال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا الهلال السعودي النصر أهلي جدة

مواد متعلقة

مهاجم الهلال السعودي يضع روشتة الفوز على أهلي جدة بدوري أبطال آسيا

كاواساكي يفوز على السد القطري 2/3 ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

رقم جديد لكريستيانو رونالدو بعد هدفه أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، النصر يتقدم بثلاثية على يوكوهاما إف مارينوس بالشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

السر في دولة ثالثة، صحيفة تكشف سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في الخوخ وارتفاع الكنتالوب والبرتقال

3 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن انهيار منزل الشادر المنكوب

بيان من الداخلية السورية بشأن التسجيل الصوتي المسيء للرسول

محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار ويشدد على مواصلة البحث عن الطفلة (فيديو وصور)

الهلال السعودي يسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية