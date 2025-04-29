أنشيلوتي يضحي بريال مدريد قبل مونديال الأندية لتدريب البرازيل

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، توصل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السامبا خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن هذا الموسم هو الأخير للمدرب أنشيلوتي مع ريال مدريد، في ظل النتائج السلبية الأخيرة التي حققها الفريق تحت قيادته، وآخرها خسارة نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد آرسنال.

اتفاق شفهي بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي والبرازيل توصلا إلى اتفاق شفهي مبدئي لتدريب منتخب السامبا، ولم يعد تبقى سوى خطوة وضع توقيعه على العقود الرسمية.

وأضافت الصحيفة، أن عقد أنشيلوتي مع البرازيل سيبدأ بعد نهاية كأس العالم للأندية في يوليو المقبل، علمًا بأنه لن يقود الريال في المونديال.

ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاق بين ريال مدريد وأنشيلوتي على فسخ التعاقد بالتراضي، مع العلم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2026.

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