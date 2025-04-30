لم تصل العاصفة، الوادي الجديد تشهد جوا خريفيا معتدلا (فيديو)

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، استقرارا في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف شهدته مدن المحافظة في درجات الحرارة أغلب ساعات النهار.

ومن جانبه وجه محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز الخمس، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر في الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية، اليوم الأربعاء.



وأكد محافظ الوادى الجديد، أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

غدا إجازة رسمية بكافة المؤسسات التعليمية

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتبار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، إجازة لطلاب مدارس التعليم العام والأزهري بما في ذلك المعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية والعاملات بجميع المصالح الحكومية حفاظًا على الاستقرار الأسري وحرصًا على النشء، فيما عدا العاملات بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بتعرض البلاد لعواصف ترابية تتراوح سرعتها بين 60: 80 كم / الساعة.

كما أكد المحافظ أن القرار يشمل طلاب جامعة الوادي الجديد وذلك بالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة طلاب المحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم والحد من التحركات على الطرق السريعة.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مُتوقعة تأثر الجمهورية بمنخفض جوي سطحي قادم من دولة ليبيا خلال ساعات ظهر الغد، يؤثر في الصحراء الغربية (محافظة الوادي الجديد)، إذ يعمل على نشاط الرياح السطحية تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد عاصفة ترابية هناك، مع مرور ساعات عصر اليوم الثلاثاء/ وصولًا للظهير الصحراوي لمدن شمال غرب الجمهورية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أم نشهد حالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الساعات القادمة، تكون أشدها اليوم الأربعاء 30 أبريل، متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والاتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65- 90 كيلومترًا / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع سقوط الأمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

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