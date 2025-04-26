السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

حريق ثالث يلتهم أجران وشون محصول القمح في الوادى الجديد

جانب من الحريق، ڤيتو
جانب من الحريق، ڤيتو

نشب حريق كبير منذ قليل في شون وأجران لمحصول القمح بإحدى قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة نشوب حريق هائل بإحدى شون وأجران القمح بقرية المنصورة بمركز الداخلة حيث التهمت النيران كميات كبيرة من التبن ومحصول القمح، وتم الدفع بسيارات الإطفاء الى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق السكنية المجاورة.

من جانبها دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة  بسيارات محملة بالمياه لدعم قوات الحماية المدنية والحد من انتشار النيران ومنع وصولها لمنازل المواطنين.

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