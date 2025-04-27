الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء وحدات القرى بـ الخارجة

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات جديدة، شملت عددا من رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وتمكين الكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم أفكار ورؤى مبتكرة تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل.

وأسفرت حركة التنقلات القروية عن اختيار وتصعيد عددا من القيادات الشابة وتكليف قيادات نسائية في مواقع إدارية جديدة، حيث أعرب المحافظ عن أمنياته الطيبة بالنجاح والتوفيق لرؤساء القرى في أداء مهام منصبهم الجديد.

تضمن القرار تكليف الآتى أسماؤهم رؤساء للقري بمركز الخارجة:

▪️المهندس علي عبدالظاهر علي رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو طرطور 
▪️ المهندس عبدالرحمن امير عثمان رئيسا للوحدة المحلية لقرية الجزائر 
▪️ السيدة عايدة ضاحي السيد أحمد، رئيسا لقرى شرق بولاق.

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