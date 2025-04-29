تعليم الوادي الجديد يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وبحضور موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة.

مصلحة الطالب الهدف المنشود , وإجراءات منظمة وأجواء مناسبة لسير الامتحانات دون أى قلق



جاء ذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والاستعداد والجاهزية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2024-2025م لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات).

واستهل وكيل تعليم الوادي الجديد، اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للحضور الكرام مثنيا على جهدهم المبذول الفترة الماضية، موجها ببذل المزيد من العطاء والجهد لمرور فترة الامتحانات دون أى مشكلات.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم مجموعة من الموضوعات الهامة:

▪️️التزام الجميع بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة.



▪️️ضرورة الالتزام من الجميع بمواصفات الورقة الإمتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء.

▪️اتباع كافة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

▪️نحن جميعا شركاء في الوصول إلى النجاح وحال رصد أى سلبيات تعوق حركة العمل يتم تذليلها على الفور .

▪️الوقوف على كافة الاحتياجات قبل موعد الامتحان بوقت كافي وجاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب.

▪️توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيد عن أى قلق أو توتر

وفى الختام وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة ️تكاتف الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب ولضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام وامان دون أى عقبات.

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