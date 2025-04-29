الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

أسلحة فاسدة في الجيش الأوكراني، وأجهزة الأمن تعلن اعتقال مسؤولين بوزارة الدفاع

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

كشفت أجهزة الأمن في أوكرانيا، اليوم، عن اعتقال عدد من مسؤولي وزارة الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش الأوكراني، بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الاجتياح الروسي للبلاد.

 

الأمن الأوكراني يعتقل متورطين في الأسلحة الفاسدة

وقالت هيئة الأمن الأوكرانية، في بيان، إنها اعتقلت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري.

الرئيس الأوكراني، فيتو
الرئيس الأوكراني، فيتو

وأوضحت هيئة الأمن الأوكرانية، أن "المتهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".

فضيحة الأسلحة الفاسدة في الجيش الأوكراني

ووفق التحقيقات، أن الهدف من الأسلحة الفاسدة كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق".

وكشفت فضيحة الأسلحة الفاسدة فى الجيش الأوكراني، أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت.

وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في نوفمبر 2024 أنها ستحقق في فضيحة الأسلحة غير الصالحة للاستخدام، بعد أن كشفتها الصحافة.

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