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خارج الحدود

البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أصبح قريبا

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

اعتبر البيت الأبيض، أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا أصبحت أقرب مما كانت عليه عند تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي.


 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، "نحن اليوم بالتأكيد أقرب إلى اتفاق سلام في روسيا وأوكرانيا مما كانا عندما تولينا الرئاسة في 20 يناير".


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".

وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلًا إنها "تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع".


وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

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