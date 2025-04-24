أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن بلاده غير قادرة على تنفيذ بعض المقترحات الأمريكية في خطة حل النزاع في أوكرانيا، لأنها تتعارض مع قيم أو دستور بلاده.

زيلينسكي: كييف غير قادرة على تنفيذ بعض المقترحات الأمريكية

وخلال مؤتمر صحفي عقده في جنوب إفريقيا، قال زيلينسكي : "ما هي التنازلات المتعلقة بالأراضي؟ من المهم جدا أن نفهم، أن الولايات المتحدة طرحت رؤيتها، وعقد اجتماع في لندن حول ذلك، واقترحوا استراتيجية معينة، وأجرى فريقنا وممثلو أوروبا والولايات المتحدة محادثة بناءة، ولكن المقترحات الأمريكية أظهرت شروطا أخرى".

وأضاف الرئيس الأوكراني: كييف لن تكون قادرة على تنفيذ بعض المقترحات لأنها تتعارض مع "قيم أو دستور أوكرانيا".

وأوضح زيلينسكي "أننا نفعل كل ما اقترحه شركاؤنا، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ما يتعارض مع تشريعاتنا ودستورنا، وهذا أمر مفهوم".

ووصف زيلينسكي موافقة كييف على الجلوس مع روسيا على طاولة المفاوضات بأنها "تسوية كبيرة"، على الرغم من أن نظام كييف لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لرفع الحظر على التفاوض مع روسيا.

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