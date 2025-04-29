الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين بشأن تعليق الدراسة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع  المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على الصحراء الغربية، حيث  تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية.

ويعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

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