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أخبار مصر

تعليق الدراسة في جامعة الأزهر غدا لسوء الأحوال الجوية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

 قرر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر تعليق الدراسة في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم وفقا لما جاء في تقارير الجهات المختصة عن توقعات بسوء الأحوال الجوية غدا الأربعاء.

بتعليمات فضيلة الإمام الأكبر  … غدًا الأربعاء إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية حرصًا على سلامة أبناء الأزهر الشريف

وفي سياق متصل وبناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وحرصا على سلامة أبناء الأزهر (الطلاب والعاملين)، أصدر  أ.د محمد الضويني، قرارًا باعتبار غدٍ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل، إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، وعلى أن يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

وبناءً على ذلك تُرَحّل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة، وسيتم نشر الجداول الجديدة للنقل الابتدائي والإعدادي من خلال بوابة الأزهر وصفحة قطاع المعاهد الأزهريّة.

 

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