هل تحظى الموظفة بعد الولادة بالدعم الكافي في القانون؟

حقوق الموظفة تثير العديد من التساؤلات، حيث تحظى المرأة سواء في الحمل أو بعد الولادة بحماية قانونية تضمن لها الاستمرار في عملها دون ضغوط أو تمييز، ومع ذلك هناك تحديات حقيقية تواجهها الموظفات الحوامل في العمل.

إجازة الوضع.. حق قانوني أم معركة يومية؟

يكفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للموظفات في الجهاز الإداري للدولة حق الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تبدأ قبل الولادة بشهر على الأكثر. كما يمنع القانون أي إجراء تعسفي ضد الموظفة الحامل، مثل النقل أو إنهاء الخدمة، بناءً على حالتها الصحية أو حملها.

لكن على الرغم من وضوح النصوص القانونية، تواجه بعض الموظفات عراقيل في الحصول على إجازاتهن المستحقة، إما بسبب تعنت بعض الإدارات، أو نتيجة لضعف الوعي القانوني لديهن، ما يجعلهن يترددن في المطالبة بحقوقهن خوفًا من التأثير على مستقبلهن المهني.

ما بعد الولادة.. هل تحظى الأم بالدعم الكافي؟

لا تتوقف حقوق الموظفة عند إجازة الوضع، بل تمتد لتشمل تسهيلات بعد الولادة، مثل منحها فترات راحة يومية لرعاية الطفل (المعروفة بفترات الرضاعة) لمدة تصل إلى عامين، مع الاحتفاظ بكامل مستحقاتها المالية. ومع ذلك، تواجه بعض الأمهات تحديات في الاستفادة من هذه الامتيازات، خاصة في بيئات العمل التي تعاني من نقص في الدعم المؤسسي للأمهات العاملات.

ورغم أن القوانين المصرية تضع إطارًا واضحًا لحماية الموظفات الحوامل، إلا أن التطبيق الفعلي يظل مرهونًا بعدة عوامل، من بينها وعي الموظفات بحقوقهن، ووجود آليات رقابية تضمن التزام المؤسسات بهذه القوانين، إضافة إلى دور النقابات العمالية في توفير الدعم القانوني والمساندة اللازمة للموظفات.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يكفي وجود نصوص قانونية لحماية المرأة العاملة، أم أن هناك حاجة ملحة لتغيير ثقافة بيئة العمل بما يضمن احترام هذه الحقوق دون أن تضطر المرأة للدخول في معركة لإثبات أحقيتها بها؟

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