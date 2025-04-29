محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس السيء غدا

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

التعامل الفورى مع ايه بلاغات

كما وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.

تشديدات على متابعة أعمدة الإنارة واللافتات

كما شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، ومناشدة المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.



يأتي ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على محافظة الإسماعيلية غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025.

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