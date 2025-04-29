استمرار حملات إزالة أوكار النباشين في الإسماعيلية (صور)

شنت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق إزالة النباشين.



جاء ذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة ونائب حي ثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

إزالة أوكار النباشين من عدة مناطق

واستهدفت الحملة إزالة أوكار النباشين من عدة مناطق منها: منطقة الفروسية وأمام نادي المنتزه، وأرض الملابس الجاهزة، وبجوار نادي الكهرباء.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة سوق الجملة ولجنة خدمات المستقبل ووحدة التدخل السريع، ببحث الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين والخاصة بوجود تجمع للقمامة بسور سوق الجملة وقد تبين قيام لجنة خدمات المستقبل بإزالة المخلفات يوميًّا كما تم ضبط أحد النباشين الذي تسلل داخل شركة الإسماعيلية للأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مواصلة أعمال رفع المخلفات بمدينة المستقبل

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.



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