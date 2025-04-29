إيران تهبط تحت أقدام سكانها، كيف تهدد الزلازل الصامتة حياة 45 مليون شخص

تعيش إيران واحدة من أخطر الكوارث البيئية الصامتة في العالم، تتمثل في ظاهرة "الهبوط الأرضي" التي باتت تهدد حياة السكان، وتدمر البنية التحتية، وتضع مواقع أثرية عالمية في دائرة الخطر.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن إيران تعاني من أسوأ معدل هبوط أرضي في العالم، ناتج عن عقود من الجفاف، وسوء إدارة الموارد المائية، والتغير المناخي.

ففي قلب العاصمة طهران، تظهر الشقوق على الأرض والمباني، بينما تشير تقارير المركز الوطني الإيراني لرسم الخرائط إلى أن بعض مناطق جنوب غرب العاصمة تغرق بمعدل يصل إلى 31 سنتيمترًا سنويًا. وهو معدل يفوق بكثير الحد المقبول دوليًا، الذي لا يتجاوز 5 مليمترات.

الظاهرة لم تعد مجرد تحذيرات علمية، بل أصبحت أزمة ملموسة أجبرت السلطات على إخلاء مدارس، وإصلاح سكك حديدية، ونقل خطوط كهرباء، في حين تُطرح حاليًا فكرة "نقل العاصمة" كخيار عاجل، وهو ما ألمح إليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلًا إن "طهران باتت غير صالحة للعيش" نتيجة تفاقم الظاهرة وندرة المياه.

المواقع الأثرية لم تسلم من التهديد. فقد تشكلت شقوق حول مدينة برسيبوليس القديمة، العاصمة الإمبراطورية الفارسية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام، إلى جانب تضرر موقع نقش رستم، مثوى ملوك أخمينيين. هذه المواقع مُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتعرضها للانهيار يُنذر بخسارة تراث إنساني فريد.

كما أن السكان في بعض أحياء طهران يضطرون سنويًا لإصلاح أبوابهم ونوافذهم بسبب الهبوط المستمر للأرض، تزامنا مع تكرار أعطال في خط السكة الحديد بين طهران ومشهد، وتضرر طريق أصفهان – شيراز السريع، بسبب الظاهرة ذاتها.

رغم خطط حكومية طموحة تهدف إلى خفض استهلاك المياه الزراعية والصناعية بـ45 مليار متر مكعب حتى عام 2032، إلا أن نقص التمويل بسبب العقوبات الاقتصادية يجعل التعامل مع الأزمة أكثر تعقيدًا.

وبحسب تصريحات رسمية، يهدد الهبوط الأرضي نحو 11% من مساحة البلاد، وهو ما يعني تعريض حياة نحو 45 مليون إيراني للخطر المباشر. في ظل ذلك، يواصل الخبراء دق ناقوس الخطر، محذرين من كارثة بيئية واجتماعية قد تكون أكثر تدميرًا من الزلازل، لكنها تتسلل بصمت تحت الأقدام.

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