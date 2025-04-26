بالطبل والمزمار، استقبال حافل لوزير الزراعة خلال افتتاح موسم حصاد القمح بالشرقية (فيديو وصور)

استقبل أهالي عرب البياضين مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، علاء فاروق وزير الزراعة والمهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم ولفيف من القيادات التنفيذية بالطبل والمزمار البلدى.

افتتاح موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين

جاء ذلك على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين التابعة لمركز بلبيس.

موسم حصاد القمح، فيتو

توليد واستقبال موسم توريد القمح المحلي

وأعلن المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، في وقت سابق جاهزية 54 موقعًا لتوليد واستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025 بسعة تخزينية تزيد على 700 ألف طن، وتم الانتهاء من أعمال تطهير وتبخير كافة المواقع تمهيدًا لعملية استلام القمح وإجراء معاينات فنية لكافة المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، بناء على خطابات من الجهات المسوقة الرئيسية بالمحافظة.

موسم حصاد القمح، فيتو

وبلغ إجمالي السعات التخزينية المتاحة بنطاق المحافظة مايزيد عن 700 ألف طن، وذلك لنحو 13 صومعة معدنية و40 مركز تجميع وبنكر واحد، وتم مخاطبة الوزارة وكافة الجهات المعنية والإدارات الفرعية التابعة للمديرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة، استعدادًا لبدء موسم الحصاد والتوريد.

موسم حصاد القمح، فيتو

الشرقية الأكبر على مستوى الجمهورية في توريد الاقماح المحلية

يقول المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة تعد من الأكبر على مستوى الجمهورية فى توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، ‏حيث تتصدر المحافظة لسنين سابقة الريادة في توريد القمح على مستوى الجمهورية.

موسم حصاد القمح، فيتو

ولفت مدير عام الزراعة، أنه تم حصاد 35 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام 370 ألف فدان.

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