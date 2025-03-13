أرقام كهربا في الدوري الليبي منذ انتقاله من الأهلي

تألق محمود عبد المنعم كهربا، الجناح المصري الدولي، في الدوري الليبي، منذ انتقاله من النادي الأهلي إلى الاتحاد الليبي.

سجل كهربا هدفين وصنع هدفًا في فوز الاتحاد برباعية نظيفة على النهضة في الجولة الـ 16 بالمجموعة الثالثة من بطولة الدوري الليبي ليصبح حديث الجميع في ليبيا.

تألق كهربا في ليبيا

كهربا، الذي انضم إلى الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية قادما من النادي الأهلي شارك مع الفريق في 6 مباريات بمختلف البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين ليؤكد على أهميته في تشكيل فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب الإسباني جاريدو.

الاتحاد في رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد النهضة في المركز التاسع والأخير بلا نقاط.

يذكر أن الاتحاد الليبي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 24 نقطة، خلف ناديي الأولمبي والسويلحي اللذين ضمنا التأهل عن المجموعة ذاتها وبفارق 5 نقاط عن نظيره البشائر صاحب المركز الرابع.

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