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رياضة

حامل لقب الدوري الليبي يستعد لشكوى اتحاد الكرة للفيفا بسبب نظام المسابقة

فيفا
فيفا

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر، بطل الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024 يستعد لرفع شكوى ضد اتحاد كرة القدم إلى فيفا حال واصل الأخير مساعيه لتغيير صيغة نظام الدوري وعدد الأندية المشاركة.

ويسعى اتحاد كرة القدم الليبي  لادخال بعض التغييرات على نظام الدوري وعدد الأندية، وذلك بإقرار صعود بعض فرق الدرجة الأولى “القسم الثاني بعد دوري المحترفين” وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2024 ـ 2025 وفقا لتقارير صحفية. 

النصر يندد بقرار اتحاد الكرة الليبي

وندد مجلس إدارة نادي النصر في بيان رسمي نشره على صفحة النادي على منصة فيسبوك بنوايا اتحاد الكرة، مؤكدًا أن تلك القرارات في حال أصبحت تكتسي صبغة رسمية ستكون بمثابة الخرق الواضح للنظام الأساسي لمسابقة الدوري.

وقال بيان النصر: "حسب الأخبار المتداولة هناك نية من الاتحاد الليبي لكرة القدم إصدار قرارات مخالفة للنظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بعزمه على تصعيد بعض فرق الدرجة الأولى إلى الدوري الليبي الممتاز ضاربًا بعرض الحائط النظام الأساسي المعمول به وبالمادة 71 منه".


وتابع النصر في بيانه: "إذا ما حدث هذا القرار، فإن مجلس إدارة نادي النصر يعلن رفضه لهذه القرارات الباطلة التي لا تخدم الرياضة ولا مصلحة المنتخب الوطني، وستتقدم إدارة نادي النصر العريق بشكوى رسمية ضد هذا الاتحاد أمام الفيفا ومحكمة التاس الدولية لإلغاء هذه القرارات المخالفة والعشوائية".

 

وتشهد علاقة النصر مع الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيسه عبد الحكيم الشلماني كثير من التوتر منذ نهاية موسم 2023 ـ 2025.

وكان النصر غادر مبكرًا سباق دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام المريخ السوداني.

 

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