أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يستعيد صدارة الدوري.. إنجاز غير مسبوق لـ محمد صلاح.. والاتحاد الليبي يفعل بند شراء كهربا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة والتى نشرها موقع فيتو ولاقت اهتمامات القراء لعل أبرزها:

خطف بيراميدز فوزا هاما على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، ليستعيد الفريق السماوي صدارة المسابقة من النادي الأهلي.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور مبكرا، لينجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية على الطائرة داخل الشباك.

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، إنجازا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي، بعد صناعته هدف تعادل ليفربول ضد إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 15 بعد عرضية متقنة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء حولها ماك أليستر رأسية قوية على يمين الحارس داخل شباك إيفرتون، بعدما تقدم بيتو بهدف إيفرتون في الدقيقة 11.

ووصل محمد صلاح إلى (22 مساهمة تهديفية) حيث أحرز 13 هدفا و9 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يساهم في تسجيل أهداف خارج أرضه بـ(22) مساهمة تهديفية، متجاوزًا أندي كول (21 هدفا) في 1993-1994.

أعلن نادي الاتحاد الليبي، رسميا تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد محمود كهربا لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي والتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد الليبي عبر فيسبوك مقطع فيديو لـ كهربا للإعلان الرسمي عن تفعيل بند الشراء في عقده وكتبت “بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم محمود كهربا، بالتوفيق للڤولت العالي في قادم المواعيد".

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن طلب محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق مبلغ 30 مليون جنيه من إدارة النادي كجزء من عقده.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن شيكابالا لم يتقدم بأي طلبات مالية بهذا الحجم.

تعرض عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق لحادث سير، اليوم الأربعاء.

ونشر عصام الحضري عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو وصورا أثناء تفقده التلفيات التي ألمت بسيارته نتيجة الحادث.

نفى أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، ما تردد عن رحيل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض عن القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسام عبر حسابه: “حسام عبد المجيد مستمر مع نادي الزمالك ومتبقي موسمين في تعاقده مع النادي”.

حصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على جائزة أفضل هدف لفريقه في شهر يناير، عن هدفه في شباك إيبسويتش تاون.

وأعلن ليفربول فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر يناير، عن هدفه في شباك إيبسويتش تاون، حيث سجل الفرعون الهدف الثاني للريدز في فوز الفريق بنتيجة 4-1 أمام إيبسويتش في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.

وفاز محمد صلاح بتصويت الجماهير، حيث كان يتنافس على الجائزة مع هدف ترينت ألكسندر أرنولد أمام أكرينجتون ستانلي، وكودي جاكبو أمام مانشستر يونايتد، ودومينيك سوبوسلاي أمام إيبسويتش تاون، وفيديريكو كييزا ضد أكرينجتون ستانلي.

خطف فريق الجونة فوزا مهما أمام نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي، وتصويبة قوية في الدقيقة الرابعة من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق محمد خطاري لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 27، رد الجونة بتصويبة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أكيم تصدى لها حارس الإسماعيلي بنجاح.

وفي الدقيقة 33، أطلق صامويل لاعب الجونة تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ الدفاع تصدى لها حارس الدراويش بنجاح.

وفي الدقيقة 36، أهدر الإسماعيلي أخطر فرص الشوط، بعد عرضية من الجانب الأيمن للإسماعيلي تصطدم في دفاعات الجونة لتسقط أمام نادر فرج على بعد خطوات من المرمى، إلا أنه سددها بغرابة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف الجونة هدف التقدم عن طريق مروان محسن في الدقيقة 48، بعد كرة عرضية لصالح الجونة من الطرف الأيسر على رأس مروان محسن الذي سدد كرة متقنة داخل الشباك.

بعدها سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور بشكل كامل من أجل إدراك التعادل، إلا أن جميع الفرص لم ترتق لمرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 87، أحرز الجونة هدفه الثاني عن طريق محمود عباس بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى عباس الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الجونة بثنائية نظيفة.

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