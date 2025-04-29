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خارج الحدود

غموض حول أسباب انفجار في شركة لتصنيع المواد المتفجرة بأصفهان وسط إيران

انفجار، فيتو
انفجار، فيتو

لا يزال الغموض يكتنف أسباب وقوع انفجار بمستودع يتبع شركة لتصنيع المواد المتفجرة بأصفهان وسط إيران.

وأعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «إيسنا»، وقوع انفجار صباح اليوم الثلاثاء، في مستودع تابع لشركة «أوانار بارسيان» بمنطقة ميمه التابعة لمحافظة أصفهان، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

 مجال تصنيع المواد المتفجرة

وأظهرت تحقيقات قناة «إيران إنترناشيونال» أن الشركة التي وقع فيها الانفجار، اليوم، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.

وأوضحت التحقيقات أن الشركة يديرها أشخاص مرتبطون بشركة أخرى عاملة في مجال الطائرات المسيرة، والتي شهدت انفجارًا سابقًا في عام 2021.

حادث مشابه في بندر عباس

ولم ينشر حتى الآن أي تقرير عن سبب هذا الانفجار، الذي جاء بعد أربعة أيام فقط من حادث مشابه في بندر عباس.

وذكرت شركة الصناعات الكيميائية «آوانار بارسيان» على موقعها الرسمي أنها تعمل في إنتاج الألعاب النارية والبارود، وتخضع لإشراف مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكان قد وقع انفجار آخر في يونيو 2021 في مصنع ناركستر سباهان في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، وأفادت صحيفة «الجارديان» حينها بأن شركة صناعة الطائرات التابعة لإيران، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة، تتخذ من ذلك المجمع مقرًا لها.

 انفجار في شركة ناركستر سباهان

ويشغل دامون بهشت ‌نجاد، أحد مديري شركة «ناركستر سباهان» التي وقع بها الانفجار في 2021، في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس إدارة مجمع الصناعات الكيميائية «آوانار بارسيان».

وفي عام 2021، وبعد الانفجار الذي وقع في شركة «ناركستر سباهان»، صرح دامون بهشت‌ نجاد بأنه لا يمكن إرسال صور من موقع الحادث. وحتى الآن، لم ينشر أي تصوير من موقع الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في شركة «آوانار بارسيان».

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بندر عباس الامن القومي الايراني تصنيع المواد المتفجرة أوانار بارسيان ايران انترناشيونال الطائرات المسيرة

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