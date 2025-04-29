المرمى بلا حارس، جالانت يطالب باستغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد طهران

قال وزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، الثلاثاء، إنه يجب استغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد إيران.

دمرت منظومات دفاعها الجوي S-300

وفي مقابلة أجراها، قال جالانت: إن المرمى الإيراني بلا حارس، على حد وصفه، موضحا أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها إسرائيل في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.

وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.

إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران

وقال الوزير السابق: إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهرًا وقد تستغرق عاما، مؤكدًا أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع الولايات المتحدة بغية تدمير القدرات الإيرانية.

التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي مغامرة أو تصرف خاطئ ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأمريكية في المحادثات النووية.

وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبا.

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