البرلمان الإيراني يحذر: أي هجوم على طهران يعني إشعال برميل بارود يفجر المنطقة بأكملها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن البرلمان الإيراني يناقش تقرير لجنة الأمن القومي بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن في جلسة مغلقة.

رئيس البرلمان الإيراني: خطاب نتنياهو يهدف للتأثير بشكل غير مباشر على المفاوضات ولا نعتبره جديا

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إن أي هجوم على إيران يعني إشعال برميل بارود سيفجر المنطقة بأكملها.

كما أكد أن خطاب نتنياهو يهدف للتأثير بشكل غير مباشر على المفاوضات ولا نعتبره جديا.

مسار المحادثات الجارية مع طهران

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب قدمت لواشنطن رؤيتها المتعلقة بالملف النووي الإيراني خلال محادثات ثنائية رفيعة المستوى.

وذكرت الهيئة أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أجرى اجتماعات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية في العاصمة واشنطن، حيث تناولت النقاشات مسار المحادثات الجارية مع طهران.

وخلال اللقاءات، شددت إسرائيل على موقفها القاضي بضرورة وجود آلية مراقبة صارمة ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، مؤكدة أن غياب وسائل تحقق فعّالة لردع تطوير برنامج تسلّح نووي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات مستقلة.

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