الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد 180 يوما من النفي، جنرال إيراني يعترف بقصف إسرائيل قاعدة في أصفهان

أصفهان، فيتو
أصفهان، فيتو

كشف قائد مقر "بقية الله" والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم، أن إسرائيل استهدفت بصواريخ مواقع إيرانية في أصفهان.

 

جنرال إيراني يعترف بقصف أصفهان في أبريل الماضي

وقال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تأبين مساعد قائد الحرس الثوري عباس نيلفروشان الذي اغتيل في بيروت بالغارة التي استهدفت أمين عام حزب الله حسن نصر الله: "إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان بعد عملية الوعد الصادق 1 التي نفذتها إيران".

 

ووفق مقطع فيديو تناقلته مواقع إيرانية، أضاف اللواء محمد علي جعفري: "ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل؟ يقولون إنها ستأتي إلى إيران بعد الانتهاء من حزب الله، ما هذا الكلام؟ لبنان جارة إسرائيل، ولا تملك حتى دفاعات جوية، والمقاومة والصمود في لبنان يخصان مجموعة محددة من الشعب اللبناني تُعرف باسم حزب الله.. إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى إيران على الإطلاق".

 

إسرائيل تطلق صواريخ على قاعدة أصفهان في إيران

وأضاف اللواء محمد علي جعفري: "إسرائيل بحاجة إلى استخدام الطائرات المتطورة التي أعطتها إياها الولايات المتحدة، وتحتاج إلى إذن من بعض الدول لاستخدام أجوائها لضرب إيران، كما فعلت بشكل محدود بعد عملية الوعد الصادق 1 عندما أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان".

 

يشار إلى أنه في منتصف ليلة 29 أبريل الماضى، وردت تقارير متعددة تفيد بسماع عدة أصوات انفجارات في أصفهان وسط إيران.

 

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ذكرت حينها، أن نظام الدفاع الجوي في قاعدة أصفهان الجوية قد تم تفعيله في حوالي الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي في 29 أبريل، ونفت الوكالات وقوع أي هجوم صاروخي.

تقارير: واشنطن تصل لتفاهم مع تل أبيب بشأن الرد على إيران

عين إيران فى أمريكا، معلومات عن الجاسوسة المتورطة فى تسريب خطة الضربة الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أصفهان اللواء محمد علي جعفري إسرائيل قاعدة في أصفهان حزب الله لبنان

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

بهاتريك فينيسيوس، ريال مدريد يحول تأخره أمام دورتموند للفوز 5-2 بدوري أبطال أوروبا (صور)

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

المزيد
الجريدة الرسمية