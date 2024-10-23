بعد 180 يوما من النفي، جنرال إيراني يعترف بقصف إسرائيل قاعدة في أصفهان

كشف قائد مقر "بقية الله" والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم، أن إسرائيل استهدفت بصواريخ مواقع إيرانية في أصفهان.

جنرال إيراني يعترف بقصف أصفهان في أبريل الماضي

وقال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تأبين مساعد قائد الحرس الثوري عباس نيلفروشان الذي اغتيل في بيروت بالغارة التي استهدفت أمين عام حزب الله حسن نصر الله: "إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان بعد عملية الوعد الصادق 1 التي نفذتها إيران".

ووفق مقطع فيديو تناقلته مواقع إيرانية، أضاف اللواء محمد علي جعفري: "ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل؟ يقولون إنها ستأتي إلى إيران بعد الانتهاء من حزب الله، ما هذا الكلام؟ لبنان جارة إسرائيل، ولا تملك حتى دفاعات جوية، والمقاومة والصمود في لبنان يخصان مجموعة محددة من الشعب اللبناني تُعرف باسم حزب الله.. إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى إيران على الإطلاق".

إسرائيل تطلق صواريخ على قاعدة أصفهان في إيران

وأضاف اللواء محمد علي جعفري: "إسرائيل بحاجة إلى استخدام الطائرات المتطورة التي أعطتها إياها الولايات المتحدة، وتحتاج إلى إذن من بعض الدول لاستخدام أجوائها لضرب إيران، كما فعلت بشكل محدود بعد عملية الوعد الصادق 1 عندما أطلقت عدة صواريخ على قاعدة في أصفهان".

يشار إلى أنه في منتصف ليلة 29 أبريل الماضى، وردت تقارير متعددة تفيد بسماع عدة أصوات انفجارات في أصفهان وسط إيران.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ذكرت حينها، أن نظام الدفاع الجوي في قاعدة أصفهان الجوية قد تم تفعيله في حوالي الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي في 29 أبريل، ونفت الوكالات وقوع أي هجوم صاروخي.