محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية على حي غرب المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، حي غرب المنصورة، وتابع المحافظ أعمال المركز التكنولوجي وشدد على محمد أمين رئيس الحي، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وإعادة ترتيب المركز التكنولوجي لتسهيل الوصول إلى الملفات وسرعة الإجراءات وسرعة الرد على طلبات المواطنين وتحقيق احتياجاتهم المشروعة دون تأخير أو تعطيل.

محافظ الدقهلية في جولة بغرب المنصورة

وتابع محافظ الدقهلية بنفسه معدل الإنجاز في المركز التكنولوجي، وتفقد أعمال المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وشدد على التأكد من صحة وسلامة الإجراءات، وأكد على تسليم نماذج التصالح لصاحب الشأن بنفسه، وأكد أنه سيتابع بشكل يومي معدل الإنجاز في ملفات التصالح والرد على مطالب المواطنين، في جميع المراكز والمدن والأحياء.

إنجاز ملفات التصالح وطلبات المواطنين بمنع التكدس بالمركز التكنولوجي

وأكد محافظ الدقهلية على السرعة في إنهاء ملفات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات، خاصة ملفات التصالح، ومنع التزاحم وتنظيم العمل داخل المركز، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة في إطار القانون، والتقى بالمواطنين في المركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكدًا على تحقيق جميع احتياجاتهم.

تنفيذ حملات رفع الأتربة وكنس الشوارع بشكل يومي

كما أكد محافظ الدقهلية على رئيس حي غرب المنصورة بتنفيذ حملات رفع الأتربة وكنس الشوارع بشكل يومي إلى جانب حملات النظافة اليومية، مشددا على الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للحي بشكل دائم.

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