الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس وإدارة تمي الأمديد

جولة وكيل مديرية
جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتبه، اليوم الإثنين جولة استهدفت متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس وإدارة تمي الأمديد التعليمية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية 

حيث قام بزيارة مدارس:

-الشهيد مسعد حافظ للتعليم الأساسي
-الشهيد مصطفى حامد الثانوية المشتركة 
-الشهيد علي جاد الله الإعدادية
-الشهيد إبراهيم مصطفى الابتدائية

وكان في استقباله عبد القادر عسكر وكيل الإدارة، وذلك تنفيذا لتعليمات  المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية.

 

متابعة نسب حضور الطلاب

واطلع وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات، مشددا علي ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب وأهمية حضورهم.

تحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية

 كما أثنى على المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدي انتظام سير العملية التعليمية تعليم الدقهلية حضور الطلاب مديرية التربية والتعليم في الدقهلية وكيل مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تدريبات مبادرة براعم مصر الرقمية (صور)

تعليم شمال سيناء يعلن جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس غرب المنصورة (صور)

وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعًا لمعالجة التسرب التعليمي وتعليم الكبار
ads

الأكثر قراءة

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

شركة طيران بريطانية توجه ضربة لإسرائيل

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

يوسف والنحاس يرافقان بعثة الأهلي إلى أمريكا

ترحيب برلماني بتحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية: استغلال أمثل للموارد

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

مفتي الجمهورية: الدين هو العامل الأول في بناء شخصية الإنسان السوي

المزيد
الجريدة الرسمية