وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس وإدارة تمي الأمديد

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتبه، اليوم الإثنين جولة استهدفت متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس وإدارة تمي الأمديد التعليمية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية

حيث قام بزيارة مدارس:

-الشهيد مسعد حافظ للتعليم الأساسي

-الشهيد مصطفى حامد الثانوية المشتركة

-الشهيد علي جاد الله الإعدادية

-الشهيد إبراهيم مصطفى الابتدائية

وكان في استقباله عبد القادر عسكر وكيل الإدارة، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية.

متابعة نسب حضور الطلاب

واطلع وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات، مشددا علي ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب وأهمية حضورهم.

تحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية

كما أثنى على المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

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