محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ حملة نظافة بحي شرق المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة نظافة بنطاق حي شرق المنصورة، مؤكدا أن الحفاظ على مستوى النظافة اللائق من أولى أولويات العمل على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع حملة نظافة بشارع الأتوبيس الجديد بحي شرق المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن توجيهاته المستمرة وجولاته اليومية تأتي للوقوف على مستوى النظافة العامة على الطبيعة، ومتابعة أداء أعضاء الجهاز التنفيذي كل في موقعه، والتأكد من توفير الخدمات المختلفة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفي هذا السياق قام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف على حملة نظافة بنطاق حي شرق المنصورة، شملت شوارع الأتوبيس الجديد والمنطقة المحيطة، ورفع الردش ونواتج حفر كابلات الكهرباء تمهيدا لإعادة الشئ لأصله وتحسين حالة الشارع نظرا لوجود موقف لعدد من خطوط السيارات، كما قامت الحملة بمتابعة الأستاذ محمد أمين رئيس الحي برش الشوارع وقص وتهذيب الأشجار ورفع أي مخلفات صلبة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.