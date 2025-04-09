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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ حملة نظافة بحي شرق المنصورة

جولة بشوارع المنصورة،
جولة بشوارع المنصورة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة نظافة بنطاق حي شرق المنصورة، مؤكدا أن الحفاظ على مستوى النظافة اللائق من أولى أولويات العمل على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع حملة نظافة بشارع الأتوبيس الجديد بحي شرق المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن توجيهاته المستمرة وجولاته اليومية تأتي للوقوف على مستوى النظافة العامة على الطبيعة، ومتابعة أداء أعضاء الجهاز التنفيذي كل في موقعه، والتأكد من توفير الخدمات المختلفة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفي هذا السياق قام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف على حملة نظافة بنطاق حي شرق المنصورة، شملت شوارع الأتوبيس الجديد والمنطقة المحيطة، ورفع الردش ونواتج حفر كابلات الكهرباء تمهيدا لإعادة الشئ لأصله وتحسين حالة الشارع نظرا لوجود موقف لعدد من خطوط السيارات، كما قامت الحملة بمتابعة الأستاذ محمد أمين رئيس الحي برش الشوارع وقص وتهذيب الأشجار ورفع أي مخلفات صلبة بالمنطقة.

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