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800 طالب يشاركون في فعاليات اللقاء الرياضي (Be-Fit) بجامعة قناة السويس (صور)

جانب من فعاليات اللقاء
جانب من فعاليات اللقاء الرياضي (Be-Fit) بجامعة القناة، فيتو

شهدت جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي (Be-Fit)، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.  

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مشاركة 800 طالب وطالبة 

وذلك بمشاركة 800 طالب وطالبة على مدار يومين، بواقع 500 في اليوم الأول و300 في اليوم الثاني. 

 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
 اللقاء الرياضي (Be-Fit) بجامعة القناة، فيتو

وتُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام ومتابعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية. 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
 اللقاء الرياضي (Be-Fit)، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

وتولى تنظيم اللقاء عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، بينما قامت إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام بتنفيذ ومتابعة الفعاليات. 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

وأقيمت فعاليات اللقاء الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2025 على ملاعب الجامعة، بحضور لفيف من قيادات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة من ضيوف الجامعة. 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

تعزيز اللياقة البدنية والوعي الصحي بين الطلاب

وتُعد فعالية Be-Fit إحدى المبادرات الرياضية التفاعلية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والوعي الصحي بين الطلاب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الحركية والبدنية الجماعية، مثل تمارين التوازن، والجري، والألعاب الترفيهية القائمة على التحدي والتعاون، بما يسهم في غرس ثقافة النشاط الرياضي كأسلوب حياة لدى الشباب الجامعي. 

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