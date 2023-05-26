الجمعة 26 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة (فيديو)

صينية البطاطس باللحمة،
صينية البطاطس باللحمة، فيتو

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، صينية البطاطس من الأكلات المصرية الشهيرة التى اعتادت البيوت المصرية على تحضيرها بطرق مختلفة.

وطريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، سهلة وبسيطة وتقدم بطرق مختلفة حيث يمكن تحضيرها باللحم والدجاج وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة من الشيف المغازى 

ويستعرض الشيف أحمد المغازى خلال برنامج أكلة أمى المذاع عبر فضائية القناة الأولى، طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة.

ولعمل صينية البطاطس باللحمة 

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مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:

كيلو لحم مسلوق مقطع مكعبات متساوية الحجم

كيلو بطاطس مقطع حلقات

ربع كيلو بصل مقطع حلقات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم

2 حبة فلفل رومى أو حار مقطع حلقات

2 حبة طماطم مقطعة حلقات

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

ورق لورا

رشة قرفة

2 فص حبهان

ملعقة سكر

2 ملعقة زبد

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة:-

- نشعل الفرن ونتركه ليسخن.

-  نحضر صينية فرن وندهنها الزبد.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها البطاطس والبصل والفلفل والطماطم بعد تقطيعهم حلقات

- نضيف جميع التوابل وصلصة الطماطم ونقلب الخضروات مع التوابل والصلصة جيدا.

- نرص الخضروات بالتوابل فى صينية الفرن المدهون بالزبد.

- نساوي سطح البطاطس جيدا، ثم نضيف له عصير الطماطم.

- بعدها نرص اللحم المسلوق على الوجه، وندهنه بالزبد.

- نغطى الصينية بالفويل وندخلها الفرن الساخن حتى تمام النضج.

- يجب مراقبة البطاطس فى الفرن مع تزويد الماء عند الحاجة.

- وعند تمام النضج ننزع الفويل وندخل البطاطس الفرن مرة أخرى ولكن أسفل الشواية حتى يحمر وجهها ويصبح ذهبى اللون.

- نخرج البطاطس من الفرن ونتركها تبرد قليلا، ثم نقدمها بجانب الأرز بالشيعرية والباذنجان المخلل أو السلطة الخضراء حسب الرغبة، فهى وجبة لذيذة مميزة.

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فوائد اللحوم الحمراء

واللحوم الحمراء من الأكلات المهمة التى يجب أن تقدم مرتان اسبوعيا للصغار لاحتوائها على العناصر المهمة التى تساعد فى تقوية المناعة ونمو الصغار بشكل طبيعى، ونظرا لعدم اقبال الصغار على اللحوم الحمراء بشكلها الطبيعى لصعوبة مضغها وبلعها لدى البعض، تلجأ الأمهات إلى الكفتة، التى تعد بديل طبيعى وصحى للحوم الحمراء ومذاقها لذيذ يعشقه الكبار والصغار، كما يسهل تحضيرها بالطرق والأشكال المختلفة حسب الرغبة.

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