الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل آرسنال المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل أرسنال المتوقع
تشكيل أرسنال المتوقع ضد باريس سان جيرمان

يحتضن ملعب "الإمارات" مباراة باريس سان جيرمان  أمام آرسنال مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

 

ومن المتوقع أن يقود ساكا هجوم الجانرز ضد باريس سان جيرمان بجانب بالثنائي ميكيل ميرينو وجابرييل مارتينيلي.

وجاء التشكيل المتوقع لـ آرسنال أمام باريس سان جيرمان في ملعبه ووسط جماهيره بإنجلترا كالتالي:

تشكيل آرسنال المتوقع  ضد باريس سان جيرمان


حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

 

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان وفي دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة آرسنال أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال 


تذاع مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.
 

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وآرسنال مع المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان في المباراة النهائية في ميونخ.

 

كان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل آرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.
 

 

وكان لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، اختار 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الجانرز آرسنال في ملعب الإمارات.

 

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة آرسنال 


وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز


ولا تشهد قائمة باريس سان جيرمان، أي غيابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال باريس سان جيرمان ارسنال وباريس سان جيرمان مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان ارسنال أمام باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان ضد أرسنال أرسنال ضد باريس سان جيرمان مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان ساكا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها آرسنال ضد باريس سان جيرمان

نجم آرسنال: قادرون على التتويج بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يحشد القوة الضاربة لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

أخبار مصر: انهيار منزل بأسيوط، تفاصيل ما حدث في إسبانيا وسر تدخل دولة عربية، انقلاب جذري بالطقس، المحامون يصعدون ضد الحكومة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون 25 جنيهًا وارتفاع الباذنجان الأبيض

ماذا حدث في إسبانيا؟، مشاهد ترصد حجم الكارثة بعد ساعات من انقطاع الكهرباء

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية