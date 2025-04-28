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رياضة

حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام آرسنال

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

 اختار لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان 22 لاعبا للسفر إلى لندن اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة آرسنال في ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على آرسنال غدا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة  باريس سان جيرمان أمام آرسنال

 وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ولا تشهد قائمة باريس سان جيرمان أي غيابات.

 

تأهل باريس سان جيرمان وآرسنال

 وكان باريس قد تأهل على حساب أستون فيلا بالفوز ذهابا بنتيجة 3-1 في حديقة الأمراء والهزيمة إيابا بنتيجة 2-3 في إنجلترا.

أما آرسنال فقد أطاح بالعملاق ريال مدريد حامل اللقب بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 في لندن و2-1 في البرنابيو.

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