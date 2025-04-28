موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام أرسنال بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يترقب عشاق كرة القدم الأوربية، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أرسنال الانجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري الأبطال

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الإمارات معقل الجانرز بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال بدوري أبطال أوروبا، على شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية.

أرسنال الإنجليزي، فيتو

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال 21 لاعبا هم:

في حراسة المرمي: دوناروما - سافونوف - أرناو تيناس.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - نونو مينديس - باتشو - بيرالدو - سكرينيار.

في خط الوسط: فيتينيا - رويز - إيمري - نيفيز - لي كانج إن - مايولو.

في خط الهجوم: راموس - كفاراتسخيليا - باركولا - مباي - ديزيري دوي - ديمبيلي.

تأهل باريس سان جيرمان وآرسنال

وكان باريس قد تأهل على حساب أستون فيلا بالفوز ذهابا بنتيجة 3-1 في حديقة الأمراء والهزيمة إيابا بنتيجة 2-3 في إنجلترا.

أما آرسنال فقد أطاح بالعملاق ريال مدريد حامل اللقب بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3-0 في لندن و2-1 في البرنابيو.

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