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رياضة

نجما السينما حققا مع عجز عنه الرياضيون، ريكسهام يحقق صعودا تاريخيا نحو البريميرليج (فيديو)

نجما السينما ريان
نجما السينما ريان رينولدز وروب ماكليني

إنجاز هوليودي حققه نادي ريكسهام الإنجليزي مع مالكيه نجمي السينما ريان رينولدز وروب ماكليني، وصعد لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

 دوري الدرجة الأولى

وضمن ريكسهام الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، بفوزه بثلاثية نظيفة على فريق تشارلتون في مواجهة احتفالية على ملعب "رايس كورس".

عقب إطلاق صافرة النهاية، اجتاحت الجماهير أرض الملعب، وحملوا اللاعبين على الأكتاف وسط أجواء من الفرح والدهشة، خاصة من مالكي النادي، النجمين الهوليووديين.

 

وفي مشهد احتفالي مميز، سكب المالكان مشروب "جايتوريد" الأحمر على الرئيس التنفيذي مايكل ويليامسون، مستلهمين تقاليد الاحتفال المعروفة في كرة القدم الأمريكية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الملعب، بل امتدت إلى غرفة تبديل الملابس، حيث تصدر أولي راثبون، صاحب الهدف الأول، المشهد بالرقص فوق الطاولات، قبل أن تنضم العائلات والمسؤولون للاحتفالات وسط أجواء مبهجة ومشروب "ريكسهام لاجر" الذي يملكه المالكان.

وتحول نادي ريكسهام إلى واحد من أسرع الأندية نموا عالميا، بعد صعوده إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1982.

بهذا الإنجاز، أصبح ريكسهام أول ناد في تاريخ كرة القدم البريطانية يصعد من دوري الهواة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال ثلاث سنوات متتالية.

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