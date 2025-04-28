الإثنين 28 أبريل 2025
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محافظات

بدء المرحلة الثانية لتغطية أحياء موط القديمة في الوادي الجديد بالإنترلوك

تركيب الإنترلوك،
تركيب الإنترلوك، ڤيتو

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف أحياء مدينة موط القديمة باستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعطاء أولوية قصوى لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري لخدمة المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن أعمال الرصف تستهدف مساحة 35 ألف متر مربع بالانترلوك موزعة على منطقتي دروسة (15 ألف م²)، وعين_بطور (20 ألف م²)، بهدف توفير بيئة حضارية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة تطوير الأحياء وتركيب الإنترلوك بمدن وقرى المحافظة تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمناطق، وتيسير حركة المواطنين، ضمن خطة لتركيب أكثر من 200 ألف متر بلاط إنترلوك على مستوى المحافظة  وتم الانتهاء من تركيب حوالي 9 آلاف متر مسطح فى حى البرى بمدينة الخارجة من إجمالي 15 ألف متر مستهدف تنفيذها.

ونجحت محافظة الوادى الجديد في تنفيذ أكبر مخطط للقضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة بالمدن والقرى، والتى أسفرت عن تحويل تلك المناطق من عشوائيات ليست بها مرافق أو خدمات إلى أحياء حضرية متكاملة المرافق، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوير الحضري بالمحافظة بدعم شامل من الأجهزة الحكومية المختصة ضمن خطة المحافظة للقضاء على كافة المناطق العشوائية.

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