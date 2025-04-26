بدء تلقي طلبات التعاقد للمرحلة الثانية من مشروع إمداد الخارجة بالغاز الطبيعي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي، بدء تلقي طلبات التعاقد للمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي، وذلك للمناطق والأحياء (حي السبط البحري، حي المحابس، حي المشارع).

ووجهت محافظة الوادي الجديد، في بيانها دعوة القاطنين في هذه الأحياء التوجه إلى مقر خدمة العملاء المخصص.

وطالبت الوادي الجديد، مواطني تلك الأحياء الثلاث، التقدم وبحوزتهم المستندات التالية:

- عدد (2) صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي.

- أصل إيصال كهرباء حديث (باسم مقدم الطلب).

- صورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية.

ولفت بيان محافظة الوادي الجديد، إلى أن قيمة التعاقد للمرحلة الثانية تبلغ 5300 جنيه مصري علمًا بأن نظام السداد يشمل إمكانية تقسيط قيمة التعاقد وفقًا للأنظمة المعتمدة من قبل الشركة المنفذة.

وجاء في البيان، أن الطلبات تقدم بمقر خدمة عملاء شركة الغاز الطبيعي الكائن بحي المروة - بجوار مجمع التمور - مدينة الخارجة، مع العلم بأن مواعيد العمل: يوميًّا من الساعة 9:00 ص وحتى الساعة 4:00 م)، خلال أيام العمل الرسمية.

وناشدت محافظة الوادي الجديد، قاطني الأحياء المذكورة سرعة التقدم لإنهاء إجراءات التعاقد لضمان توصيل الخدمة في أقرب وقت ممكن تحقيقًا للصالح العام.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة استكمال مراحل مشروع إمداد المدن بالغاز الطبيعي.

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