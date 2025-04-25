صوامع الوادي الجديد تستقبل ما يزيد على 82 ألف طن قمح

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها من داخل وخارج المحافظة بلغت 82 ألفًا و103 أطنان و280 كيلو جرامًا، منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وأوضح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكمية الموردة تضمنت 18,509 أطنان و280 كيلو جرامًا تم تسليمها داخل صوامع المحافظة، بالإضافة إلى 64,594 طنًا و280 كيلو جرامًا تم توريدها خارج المحافظة، مع استمرار أعمال المتابعة اليومية لموسم الحصاد على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل زراعة الوادي الجديد أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 343,112 فدانًا و13 سهمًا، وتم حتى الآن حصاد 38,796 فدانًا في مختلف مراكز المحافظة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق دائم بين مديرية الزراعة ومديرية التموين، لحل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مؤكدًا أن الجمعية الزراعية المركزية والبنك الزراعي المصري يساهمان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالقرى في تجميع المحصول من الفلاحين وتوريده إلى صومعة الخارجة، تخفيفًا للأعباء وتسريعًا لعملية التسويق.

وأوضح المرسي أن التوريد مستمر حتى نهاية الموسم، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان متخصصة تضم ممثلين من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، لضمان سلامة واستمرار العملية بما يعكس أهمية محصول القمح في دعم الأمن الغذائي القومي.

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