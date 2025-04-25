الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فحص 22 مركبة خلال قافلة مرورية بواحة بلاط في الوادي الجديد

قافلة مرورية، ڤيتو
قافلة مرورية، ڤيتو

تمكنت قافلة إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، من فحص 22 مركبة أمام مقر الوحدة المحلية للمركز، بالتنسيق مع إدارة المرور بالداخلة؛ للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

ومن جانبه تابع سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أعمال الحملة المرورية وبحضور عمار منصور نائب أول المركز، لافتًا إلى فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

إستهدفت الحملة تقديم كافة الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين بواحة بلاط، فيما تواصل القوافل المرورية إستهداف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث بمختلف مناطق الوادي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار سعى مديرية أمن الوادي الجديد، تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة لرغبات أهالي مدينة بلاط، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتواجد القافلة المرورية بالمركز.

وحدات ترخيص إلكترونية

هذا فيما تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تنسيقًا مع جهات الوزارة المعنية إنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز عدة مقرات، فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة مرور الوادي الجديد الحملة المرورية الخدمات المرورية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد مرور الوادى الجديد نظم معلومات المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ينال من قدرات العقل البشري

ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

التالتة شمال تقترب من الامتلاء قبل ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

جماهير الأهلي تتوافد علي ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز (صور)

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

حكم الكلاسيكو ينهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي لهذا السبب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 نجوم عالميين على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

المزيد
الجريدة الرسمية