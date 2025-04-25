فحص 22 مركبة خلال قافلة مرورية بواحة بلاط في الوادي الجديد

تمكنت قافلة إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، من فحص 22 مركبة أمام مقر الوحدة المحلية للمركز، بالتنسيق مع إدارة المرور بالداخلة؛ للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

ومن جانبه تابع سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أعمال الحملة المرورية وبحضور عمار منصور نائب أول المركز، لافتًا إلى فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

إستهدفت الحملة تقديم كافة الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين بواحة بلاط، فيما تواصل القوافل المرورية إستهداف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث بمختلف مناطق الوادي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار سعى مديرية أمن الوادي الجديد، تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة لرغبات أهالي مدينة بلاط، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتواجد القافلة المرورية بالمركز.

وحدات ترخيص إلكترونية

هذا فيما تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تنسيقًا مع جهات الوزارة المعنية إنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز عدة مقرات، فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

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