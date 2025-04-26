السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

صوامع الوادي الجديد تستقبل 104 آلاف طن قمح

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها من داخل وخارج المحافظة بلغت حوالي 104 آلاف طن منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وأوضح الدكتور مجد المرسي وكيل، وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو» أن الكمية الموردة تضمنت 23,500 طن تم تسليمها داخل صوامع المحافظة، بالإضافة إلى 80,000 طن تم توريدها خارج المحافظة، مع استمرار أعمال المتابعة اليومية لموسم الحصاد على مستوى المحافظة.

 

وأضاف وكيل زراعة الوادي الجديد أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 343,200 فدان، وتم حتى الآن حصاد 43,100 فدان في مختلف مراكز المحافظة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة.

 وأشار “المرسي”، إلى وجود تنسيق دائم بين مديرية الزراعة ومديرية التموين، لحل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مؤكدًا أن الجمعية الزراعية المركزية والبنك الزراعي المصري يساهمان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالقرى في تجميع المحصول من الفلاحين وتوريده إلى صومعة الخارجة، تخفيفًا للأعباء وتسريعًا لعملية التسويق.

وأوضح وكيل زراعة الوادي الجديد، أن التوريد مستمر حتى نهاية الموسم، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان متخصصة تضم ممثلين من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء؛ لضمان سلامة واستمرار العملية بما يعكس أهمية محصول القمح في دعم الأمن الغذائي القومي.

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