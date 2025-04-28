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رياضة

سيدات يد الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة كأس مصر

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

توج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 25-20، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم على صالة هيئة قناة السويس.

وبفوز سيدات يد الأهلي اليوم ببطولة كأس مصر اليوم، يتوج المارد الأحمر بالثلاثية المحلية بعد فوزه من قبل ببطولة الدوري وكأس السوبر.  

وكان سيدات يد الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج مساء أمس بنتيجة 28-22، في مباراة نصف نهائي البطولة.

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الأهلي النادي الأهلي سموحة كأس مصر

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