سيدات يد الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة كأس مصر

توج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 25-20، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم على صالة هيئة قناة السويس.

وبفوز سيدات يد الأهلي اليوم ببطولة كأس مصر اليوم، يتوج المارد الأحمر بالثلاثية المحلية بعد فوزه من قبل ببطولة الدوري وكأس السوبر.

وكان سيدات يد الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج مساء أمس بنتيجة 28-22، في مباراة نصف نهائي البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.