يعد العالم للحرب الفاصلة، توفيق عكاشة يكشف مخطط ترامب للشرق الأوسط

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط والعالم في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة، التي من أهم أهدافها إعادة صياغة خريطة العالم.

مخطط ترامب القادم للشرق الأوسط والعالم

وأشار توفيق عكاشة إلى أن الهدف الأساسي من حرب ترامب الفاصلة، ليس فقط صياغة خريطة العالم، لكن إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط أرض الأديان، وهي على رأس أولوياته.

مخطط ترامب القادم للشرق الأوسط، فيتو



وقال توفيق عكاشة عن مخطط ترامب للعالم: "ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة والتي تحقق أهداف أهمها إعادة صياغة الخريطة العالمية وعلى رأسها خريطة الشرق الأوسط (أرض الأديان).

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعل العالم بقراراته المثيرة للجدل، والتي كانت آخر قراراته المثيرة هو مطالبته بالسماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، المر الذي أشعل غضب المصريين.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التعامل فورًا مع هذا الوضع".

ترامب يشعل العالم بقراراته المثيرة للجدل

لم تتوقف قرارات ترامب عند هذا الحد، لكن قراراته بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم، أشعلت حرب تجارية عالمية خفيه، وخاصة بين الصين وأمريكا، ودفعت الصين للتقليص من الاعتماد على الدولار في معاملاتها.

ترامب يخطط لتغيير خريطة العالم، فيتو

كما تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربًا على اليمن، وخاصة جماعة الحوثي، في محاولة للسيطرة على البحر الأحمر، كمنفذ بحري عالمي لمرور السفن، في محاولة للتحكم في المضايق والمنافذ البحرية المهمة في العالم.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا، وقال ترامب في منشور له عبر منصة "سوشيال تروث truth"، السبت الماضي، إنه قد يفرض عقوبات مصرفية على موسكو في حال لم تتوقف عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

وكتب دونالد ترامب في تدوينته عبر "تروث" "روسيا ليس لديها أي مبرر لضرب البنية التحتية في أوكرانيا"

وأضاف أن "هذا يجعلني أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لا يريد وقف الحرب ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة. من خلال العقوبات المصرفية أو الثانوية".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.