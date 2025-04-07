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خارج الحدود

ترامب يعيد التأكيد على مخطط التهجير: غزة منطقة عقارات عظيمة سنسيطر عليها (فيديو)

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

تناول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما فى البيت الأبيض، اليوم، الأزمة الجارية فى غزة، وسط دعم الولايات المتحدة للعدوان الذي تشنه تل أبيب على القطاع.

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وقال ترامب خلال الاجتماع مع نتنياهو فى المكتب البيضاوي، لم يكن على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على غزة فلديها موقع رائع فى إشارة منه إلى خطة فك الارتباط التي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، عام 2005.

وقال ترامب فى سياق تعليقه على غزة وموقعها الجغرافي، أتعجب من انسحاب إسرائيل من غزة وتركها للقطاع، إنها منطقة عقارية لا تصدق، زاعما أن الإسرائيليين ربما فعلوا ذلك من أجل تحقيق السلام، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.

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وتابع الرئيس الأمريكي ترامب قائلا: أن "قطاع غزة منطقة عقارات عظيمة، سنسيطر عليها، هذا مكان مذهل، لا أفهم لماذا تنازلت إسرائيل عنها".

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

وأضاف زاعما "هناك العديد من الدول المستعدة لاستيعاب الغزيين، ستكون منطقة حرة". 

في حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا السياق:"توجد إمكانية للناس حرية الاختيار، توجد دول مستعدة لاستيعاب غزيين، واستجابت لرؤية الرئيس ترامب".

وهو الأمر الذي يشير إلى تفاهمات بين تل أبيب وواشنطن على المضى قدما فى مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، على الرغم من الرفض العربي والعالمي لخطة ترامب بتفريغ سكان القطاع من أصحاب الأرض وتحويله إلى ريفيرا.

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