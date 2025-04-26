أشد ضررًا على الاقتصاد المصرى هذا العام، توفيق عكاشة يحذر من عيوب التوقيت الصيفي

انتقد الإعلامي توفيق عكاشة العمل بالتوقيت الصيفي، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/الجمعة، كاشفًا عن عيوبه، ومدى خطورة تطبيقه على الاقتصاد المصري هذا العام، مع تغيير موعد غلق المحلات التجارية.

عيوب تطبيق التوقيت الصيفي على الاقتصاد المصري

ووصف توفيق عكاشة تطبيق التوقيت الصيفي بأنه "حدوتة فاشلة" أثبتت عدم نفعها، مؤكدًا أن تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام له أضرار شديدة على الاقتصاد المصري.

وقال توفيق عكاشة عن تطبيق التوقيت الصيفي: "التوقيت الصيفى حدوتة فاشلة لا قيمة لها وأثبتت عدم نفعها بل سوف تكون هذا العام أشد ضرر على الاقتصاد المصرى المدمر"

وعن سر خطورة تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام، قال توفيق عكاشة: "لأن موعد غلق المحلات التجارية سوف يتغير ساعة لصالح الغلق هذه الساعة لهذا العدد الرهيب من المحلات التجارية يمنع تداول اقتصادى بالمليارات من الجنيهات"



جدير بالذكر أن التوقيت الصيفي 2025 بدأ رسميًا فى مصر يوم الخميس الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، في منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

تغيير المواعيد بنظام التوقيت الصيفى

وحدد القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 16 إبريل 2023، الذى حدد موعد تطبيق التوقيت الصيفى، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، ليبدأ بعد ذلك العمل بالتوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الصيفي، فيتو

ووفقا لقانون التوقيت الصيفى رقم 34 لسنة 2023، يكون تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتى توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويرتبط تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025، بإجراء عدد من التغييرات فى المواعيد، وخاصة مواقيت الصلاة التى يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث يتم تعديل مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

وتم إقرار العمل بنظام التوقيت الصيفى فى مصر منذ عام 2023، بعد توقف العمل به لمدة 7 سنوات، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، بينما يتم تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة.



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