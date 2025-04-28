الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان المسرح الطلابي بجامعة قناة السويس (صور)

فعاليات اليوم الرابع من
فعاليات اليوم الرابع من مهرجان المسرح الطلابي

تواصل كليات جامعة قناة السويس، تقديم عروضها المسرحية ضمن فعاليات مهرجان المسرح الطلابي للكليات، المقام على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى خلال الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو 2025، وسط حضور طلابي كبير، وبمشاركة فاعلة من الفرق المسرحية الطلابية.   

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في التفتيش على المحال المخالفة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء طريق الحمادات - السحارة (صور)


فعاليات اليوم الرابع 

شهد اليوم الرابع من المهرجان حضور الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، إلى جانب لجنة تحكيم المهرجان التي تابعت العروض عن كثب.
 

 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

عروض مسرحية متنوعة 

وبدأت الفرقة المسرحية لكلية التربية عروض اليوم بتقديم العرض الأول الذي جاء بعنوان "قلب ملك"، المقتبس من الفيلم الأمريكي الشهير INSIDE OUT، وتدور أحداثه حول الطفلة "ملك" التي تنتقل مع أسرتها إلى مكان آخر بعد تسلم والدها وظيفة جديدة هناك، ما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حياتها.  

 

وبينما تحاول التأقلم مع بيئتها الجديدة، تجد نفسها خاضعة لسيطرة خمسة مشاعر متباينة: البهجة، الكآبة، الخوف، الغضب، والاشمئزاز، وتسعى بمساعدة والدتها وأصدقائها إلى تجاوز معاناة الانتقال وإعادة التوازن إلى مشاعرها.
 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

كما قدمت في الفترة المسائية،  الفرقة المسرحية لطلاب كلية الهندسة بجامعة القناة عرضها المسرحي بعنوان "نجونا بأعجوبة"، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب المسرحي والروائي الأمريكي ثورنتون وايلدر. دارت أحداث العرض في أجواء مشوقة ممتلئة بالمفارقات التاريخية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تناول النص فكرة انتصار الإنسان، بشجاعته وتفاؤله وتصميمه، في معركة البقاء. وتميز العرض بإسقاطات فنية ذكية على الحياة المعاصرة، مزجت بين النقد الاجتماعي والمواقف الكوميدية الساخرة، مما أضفى على العرض طابعًا فنيًا متميزًا جذب تفاعل الحضور. 

جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو
جانب من العروض،فيتو

تُقام فعاليات مهرجان المسرح الطلابي لكليات جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، فيما تولت إدارة النشاط الفني بقيادة عيشة زين العابدين تنفيذ ومتابعة العروض، بما يضمن خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بطلاب جامعة قناة السويس وإبداعاتهم الفنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس مسرح جامعة قناة السويس مهرجان المسرح الطلابي فرق المسرح بجامعة القناة كليات جامعة القناة
ads

الأكثر قراءة

شركة طيران بريطانية توجه ضربة لإسرائيل

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

يوسف والنحاس يرافقان بعثة الأهلي إلى أمريكا

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

ترحيب برلماني بتحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية: استغلال أمثل للموارد

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

مفتي الجمهورية: الدين هو العامل الأول في بناء شخصية الإنسان السوي

المزيد
الجريدة الرسمية