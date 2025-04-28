فعاليات اليوم الرابع من مهرجان المسرح الطلابي بجامعة قناة السويس (صور)

تواصل كليات جامعة قناة السويس، تقديم عروضها المسرحية ضمن فعاليات مهرجان المسرح الطلابي للكليات، المقام على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى خلال الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو 2025، وسط حضور طلابي كبير، وبمشاركة فاعلة من الفرق المسرحية الطلابية.



فعاليات اليوم الرابع

شهد اليوم الرابع من المهرجان حضور الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، إلى جانب لجنة تحكيم المهرجان التي تابعت العروض عن كثب.



جانب من العروض،فيتو

جانب من العروض،فيتو

عروض مسرحية متنوعة

وبدأت الفرقة المسرحية لكلية التربية عروض اليوم بتقديم العرض الأول الذي جاء بعنوان "قلب ملك"، المقتبس من الفيلم الأمريكي الشهير INSIDE OUT، وتدور أحداثه حول الطفلة "ملك" التي تنتقل مع أسرتها إلى مكان آخر بعد تسلم والدها وظيفة جديدة هناك، ما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حياتها.

وبينما تحاول التأقلم مع بيئتها الجديدة، تجد نفسها خاضعة لسيطرة خمسة مشاعر متباينة: البهجة، الكآبة، الخوف، الغضب، والاشمئزاز، وتسعى بمساعدة والدتها وأصدقائها إلى تجاوز معاناة الانتقال وإعادة التوازن إلى مشاعرها.



جانب من العروض،فيتو

جانب من العروض،فيتو

جانب من العروض،فيتو

كما قدمت في الفترة المسائية، الفرقة المسرحية لطلاب كلية الهندسة بجامعة القناة عرضها المسرحي بعنوان "نجونا بأعجوبة"، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب المسرحي والروائي الأمريكي ثورنتون وايلدر. دارت أحداث العرض في أجواء مشوقة ممتلئة بالمفارقات التاريخية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث تناول النص فكرة انتصار الإنسان، بشجاعته وتفاؤله وتصميمه، في معركة البقاء. وتميز العرض بإسقاطات فنية ذكية على الحياة المعاصرة، مزجت بين النقد الاجتماعي والمواقف الكوميدية الساخرة، مما أضفى على العرض طابعًا فنيًا متميزًا جذب تفاعل الحضور.

جانب من العروض،فيتو

جانب من العروض،فيتو

تُقام فعاليات مهرجان المسرح الطلابي لكليات جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، فيما تولت إدارة النشاط الفني بقيادة عيشة زين العابدين تنفيذ ومتابعة العروض، بما يضمن خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بطلاب جامعة قناة السويس وإبداعاتهم الفنية.

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