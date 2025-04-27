طريقة عمل الملوخية الخضراء بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الملوخية، الملوخية من الخضروات الخضراء الشهيرة التى تقدم فى مصر بطرق مميزة ومذاق لا يقاوم، ويعشقها الكبار والصغار فى مصر.

وطريقة عمل الملوخية، سهلة وبسيطة ورغم ذلك إلا أنه يجب اتباع بعض التكات حتى تكون ناجحة ولذيذة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الملوخية.

مكونات عمل الملوخية:

500 جرام ملوخية مفرومة (طازجة أو مجمدة)

4 أكواب مرق دجاج أو لحم

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقتان كبيرتان سمنة أو زبدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

دجاج أو لحم مسلوق للتقديم (اختياري)

طريقة عمل الملوخية:

في قدر على النار، نسخن مرق الدجاج أو اللحم حتى يغلي.

نضيف الملوخية تدريجيًا إلى المرق مع التحريك المستمر حتى تذوب تمامًا (إن كانت مجمدة).

في مقلاة صغيرة، نضع السمنة ونضيف الثوم والكزبرة الناشفة ونقلب حتى يصبح لون الثوم ذهبيًا وتتصاعد رائحته الشهية.

نضيف خليط الثوم والكزبرة فورًا إلى الملوخية ونحرك جيدًا.

نترك الملوخية تغلي لمدة دقيقة واحدة فقط ثم نطفئ النار (يُفضل عدم غليها كثيرًا حتى لا تصبح لزجة).

تقدم الملوخية ساخنة بجانب الأرز الأبيض والدجاج أو اللحم.

نصائح لنجاح الملوخية:

لا تترك الملوخية تغلي فترة طويلة، لأن ذلك قد يؤثر على قوامها.

إضافة الثوم والكزبرة مباشرةً وهي ساخنة يضيف نكهة قوية ومميزة.

يمكن استخدام الملوخية اليابسة بنفس الطريقة، مع فرق أنها تحتاج إلى نقع قبل الطهي.

طريقة عمل الملوخية

فوائد الملوخية للصحة

وهناك العديد من الفوائد التى تدفعنا لتناول الملوخية، ومن فوائد الملوخية:

تعتبر الملوخية من الخضراوات الغنية بفيتامين "أ"، والبيتا كاروتين، لذلك فهى تساعد على تقوية النظر والحفاظ على صحة وسلامة الإبصار، كما تساعد في الوقاية من الالتهابات والأمراض، كما أن الملوخية تعد غنية بالحديد والكالسيوم المفيد في الوقاية من هشاشة العظام والتخلص من الأنيميا.

احتواء الملوخية على العديد من الألياف العالية يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية، كما نجد أن المادة المخاطية الموجودة في ورق الملوخية تساهم بفاعلية على تليين المعدة وتهدئة أغشية المعدة والأمعاء، كما أن احتواء الملوخية على نسبة مرتفعة من الألياف، يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإمساك والحفاظ على صحة القولون.

الملوخية غنية بفيتامين "C"، الذي يساعد بفاعلية على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من الشيخوخة.

تدعم الملوخية وظائف العديد من أجهزة الجسم وأهمها الجهاز المناعى خط الدفاع ضد الأمراض، كما أنها تعالج اضطرابات الجهاز العصبي وتعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.

الملوخية مفيدة جدًا للحوامل ذلك لغناها بحمض الفوليك الأساسي والضروري لمنع إصابة الجنين بالتشوهات، كما أن تناول هذا النوع من الأطعمة الخضراء تحديدًا يمنح المرأة الحامل كمية وفيرة من الحديد.

تحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تدمير الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد.

عالية المحتوى من البوتاسيوم للحماية من ارتفاع ضغط الدم بشرط طهيها بالقليل من الملح، وهي من المصادر النباتية للكالسيوم.

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