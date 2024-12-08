فوائد القلقاس، ينقص الوزن وينظم السكر ويعزز صحة القلب

فوائد القلقاس، القلقاس من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وتقدم بطريقة مختلفة حيث يقدم مع الصلصة وايضا يقدم بالسلق.

وفوائد القلقاس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

أهمية تناول القلقاس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القلقاس هو أحد النباتات الجذرية المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية، ويعتبر جزء أساسي من المأكولات في العديد من الثقافات حول العالم، ويتميز القلقاس بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيار مثالي ضمن النظام الغذائي الصحي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في القلقاس

وأضاف السيد، أن القلقاس يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، فيتامين E، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، وهذه العناصر تساعد في دعم صحة الجسم بشكل عام، وتقوية جهاز المناعة، وتعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية.

فوائد القلقاس

فوائد القلقاس للصحة

وتابع، أن من فوائد القلقاس:-

الألياف الموجودة في القلقاس تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في التحكم في الوزن.

القلقاس يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الألياف القابلة للذوبان في القلقاس تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي القلقاس على كربوهيدرات معقدة يتم هضمها ببطء، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، هذا يجعله خيار غذائي مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للوقاية من هذا المرض.

القلقاس غني بالماغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

يحتوي القلقاس على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة.

طرق تناول القلقاس

وأوضح الدكتور أحمد السيد أنه يمكن طهي القلقاس بطرق متعددة مثل السلق أو القلي أو الطهي بالبخار، كما يُضاف إلى الحساء واليخنات للحصول على وجبة مغذية ولذيذة، فالقلقاس ليس مجرد مكون غذائي بل هو غذاء يعزز الصحة العامة ويقي من العديد من الأمراض، إدراجه في النظام الغذائي يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لنمط حياة صحي.

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