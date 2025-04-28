الجرجير يقوي المناعة ويحمي من أمراض القلب

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضراوات الورقية الخضراء الشهيرة التي عرفت منذ القدم لاستخدامه الطبية والجمالية فى الطب القديم.

وفوائد الجرجير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجرجير من أقدم النباتات الورقية التي استخدمها الإنسان في غذائه ودوائه، وينتمي الجرجير إلى عائلة الكرنب، ويتميّز بأوراقه الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، يعرف الجرجير بنكهته الحارة اللطيفة، ويستخدم طازج في السلطات أو مضاف إلى الأطعمة المختلفة.

فوائد الجرجير للصحة

فوائد الجرجير للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الجرجير التى تدفعنا لتناوله:-

الجرجير غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، مما يساعد على تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية من التلف.

كما أن احتواءه على مستويات جيدة من البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الجرجير يحتوي على مركبات نباتية فريدة مثل الغلوكوسينولات، التي تتحول إلى مواد نشطة مضادة للسرطان.

كما أن وفرة فيتامين C وفيتامين A تحفز الجسم على محاربة الجذور الحرة الضارة التي قد تسبب الشيخوخة المبكرة وأمراض مزمنة.

يعد الجرجير مصدر ممتاز لفيتامين K، وهو ضروري لصحة العظام، حيث يساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم وتثبيته فيها.

تناول كمية كافية من فيتامين K يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان لصحة الشبكية، يساهم الجرجير في الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

الألياف الغذائية الموجودة في الجرجير تعزز حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، كما تساهم في تحسين صحة البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز المناعة والهضم الجيد.

يعتبر الجرجير خيار مثالي للراغبين في إنقاص وزنهم، فهو منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى من الألياف والماء، مما يعطي شعورًا بالشبع دون استهلاك سعرات حرارية كثيرة.

الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والحديد والزنك تعزز صحة البشرة، وتساهم في نضارتها وتجدد خلاياها، كما يساعد الجرجير على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه الصحي.

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية في الجرجير، مثل الإيزوثيوسيانات، قد تساعد في تقليل خطر تطور بعض أنواع السرطان، خاصة سرطانات الجهاز الهضمي والثدي والرئة.

نصائح لاستهلاك الجرجير

وتابعت، يفضل تناول الجرجير طازج للحفاظ على فوائده الكاملة، حيث يمكن إضافته إلى السلطات، الساندويتشات، أو استخدامه مع العصائر الخضراء الصحية، ولكن يُنصح بغسله جيدًا قبل الاستهلاك لإزالة أي بقايا ترابية أو مواد كيميائية.

محاذير تناول الجرجير

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الجرجير يحتوي على كميات عالية من فيتامين K، لذلك يجب على مرضى سيولة الدم أو من يتناولون أدوية مميعة للدم استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة، كما أن الإفراط في تناول الجرجير قد يسبب تهيج في المعدة لدى بعض الأشخاص الحساسين.

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