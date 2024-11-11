مصادر تكشف لـ «فيتو» ملامح ضوابط الحج السياحى.. أسعار الموسم الجديد تبدأ بـ220 ألف جنيه وأزمة فى تسعير برامج 5 نجوم بسبب السكن.. تعاون مصرى سعودى لتلافى سلبيات الموسم الماضي

تترقب شركات السياحة اعتماد وزارة السياحة والآثار الضوابط الجديدة لموسم الحج لموسم 1446هـ، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء تلقى طلبات الحجز بقرعة حج الداخلية لموسم الحج، حيث ستشهد الضوابط الجديدة إجراءات وعقوبات مشددة على الشركات لمنع سفر المواطنين بتأشيرات مخالفة، حتى لا تتكرر أزمة الموسم الماضى بسفر أعداد كبيرة من المواطنين بتأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج مما ترتب عليه وفاة أعداد كبيرة منهم أثناء عمل المناسك.

مصدر بغرفة شركات السياحة أوضح لـ “فيتو”، أن شركات السياحة بدأت فى تلقى حجوزات المواطنين الراغبين فى المشاركة فى موسم الحج السياحي، حيث أعلنت بعض شركات السياحة عن أسعار برامج الحج المبدئية للموسم الجديد، وتبدأ أسعار برامج الحج للمستوى البرى تحسين 5 نجوم إلى 220 ألف جنيه، فيما يبدأ الحج الاقتصادى من 250 ألف جنيه، الحج السياحى صف أول مباشر على الحرم بسعر 450 ألف جنيه، وبرامج 5 نجوم صف ثانى بسعر 390 ألف جنيه.

وأضافت المصادر، أن الضوابط ستتضمن السماح للسيدات لأداء مناسك الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم، وأن الضوابط ستؤكد على المواطنين بضرورة التقديم فى جهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة لرحلات الحج فى مصر، وأن التقديم فى أكثر من جهة يؤكد فشل الدخول فى القرعة والفوز برحلة حج.

من جانبه، أكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة بدأت مناقشات ضوابط الحج السياحى لموسم 1446 هـ، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء تلقى حجوزات قرعة الحج للموسم المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعلن هى الأخرى عن بدء تلقى حجوزات قرعة حج الجمعيات الأهلية خلال أيام.

وأضاف عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ«فيتو»، أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحى بإجمالى 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت على الإبقاء على المستويات السابقة لتقسيمات الحج وهى الاقتصادى والبرى والحج المميز 5 نجوم ولن يتم العودة لتنظيم برامج الحج 4 نجوم مرة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة استقرت أيضا الإبقاء على مبالغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هى من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج للمستوى البرى والاقتصادى إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم.

وعن أسعار برامج الحج السياحي، أكد أحمد وحيد أن الزيادات الجديدة فى أسعار برامج الحج للمستويين الاقتصادى والبرى ستكون محدودة، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر ستكون فى برامج الحج المتميز 5 نجوم والذى سيشهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الإقامة والخدمات التى سيحصل عليها حجاج بيت الله الحرام فى السعودية أثناء عمل مناسك الحج، مما سيترتب عليه ارتفاعا فى أسعار البرامج.

واختتم وحيد بأن الضوابط ستصبح مشددة على شركات السياحة لتفادى السلبيات التى ظهرت خلال التفويج بموسم الحج الماضي، حيث بدأت شركات السياحة طبقا للتعليمات السعودية لتنظيم موسم الحج تلقى طلبات حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات وذلك لتلافى السلبيات، مثل تأخر حجز المشاعر مما ترتب عليه سوء تقديم الخدمات للحجاج فى بعض المستويات، حيث حددت الغرفة لشركات السياحة الراغبة فى الاشتراك بقرعة الحج السياحى سداد مبلغ بالريال السعودى وفقًا للمستوى المنفذ يصل إلى 40 ألف ريال للمستوى 5 نجوم، و30 ألف ريال للمستوى الاقتصادى و20 ألف ريال للمستوى البري.