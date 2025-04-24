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السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لمنع دخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج

مناسك الحج
مناسك الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لمنع دخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج.

خطوات السعودية لمنع دخول حاملي تأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج

وعممت الهيئة العامة للطيران السعودي منشورا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص عن تعليمات بشأن القدوم المطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.


واوضحت الهيئة العامة للطيران السعودي أنه على جميع شركات الطيران التأكد من فحص الوثائق وتذاكر المسافرين القادمين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بشكل دقيق وعدم إركاب حاملي تأشيرات المرور (الترانزيت) القادمين والذين لا يحملون تذاكر ومواعيد سفر مؤكدة لدولة أخرى مع مراعاة الالتزام بفترة المنع من دخول مكة المكرمة لمن لا يحمل تأشيرة حج أو تصريح دخول.

تنبيهات السعودية لشركات الطيران لمنع سفر حاملي تأشيرات الزيارة

وأشارت الهيئة انه على جميع شركات الطيران وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه على الركاب القادمين إلى المملكة في المحطات الخارجية وكذلك الإعلان في مقصورة الطائرة أنه غير مسموح لمكة المكرمة، أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بكافة أنواعها باستثناء لحاملي تأشيرات العمرة أو السياحة أو الزيارة بأداء العمرة أو الدخول الحاصلين على تأشيرة حج سارية المفعول وذلك اعتبارا من الـ23 من أبريل الجاري حتى نهاية موسم الحج بتاري، مع التأكيد على كافة شركات الطيران العاملة بالمملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص بالالتزام بالتعاميم والأوامر والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني.
 

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