6 شروط مهمة من السياحة لضمان الفوز بقرعة الحج السياحي.. الأسعار تبدأ من 225 ألف جنيه.. وزيادة جديدة في الأسعار بسبب تذاكر السفر.. وتحذيرات من السفر بتأشيرات مخالفة

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـالحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظمة للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط السياحة والآثار لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها:

ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ

بالنسبة لعمر المرافق مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخري تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

بطاقة رقم قومي سارية.

السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عاما في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي تحديد أسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتي 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.

بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.

بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن جميع أسعار برامج الحج السياحي غير شاملة أسعار تذاكر الانتقالات سواء كانت تذاكر الطيران بالنسبة لبرامج الحج السياحي طيران «5 نجوم - الاقتصادي»، أو تذاكر الانتقالات بالنسبة للبرامج البرية سواء كانت الأتوبيسات أو البواخر.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت إخطارا من وزارة السياحة والآثار بتحديد مبالغ جدية الحجز لبرامج المواطنين الراغبين في المشاركة بقرعة الحج السياحي للموسم الجديد.

مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار حددت مبالغ جدية الحجز تصل إلى:

80150 جنيها للمواطنين الراغبين في حجز برامج 5 نجوم.

30150 جنيها للمواطنين الراغبين في حجز البرنامج الاقتصادى أو البري.



وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد مبلغ 150 جنيها يسدد عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحي نظير الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وهي لا ترد.

مخالفة تفويج رحلات الحج السياحي

وأكدت وزارة السياحة والآثار، على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

وطالبت الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، كما شددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا